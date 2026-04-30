Kanpur News:12 साल का प्यार, 2 महीने पहले इनकार और फिर लगाया मौत को गले

करीब दो महीने पहले युवती ने अंतरजातीय विवाह का हवाला देते हुए अंकित से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद से अंकित गहरे सदमे में चला गया था। वह अक्सर गुमसुम रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। परिवार ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह लगातार तनाव में था।इसी दौरान अंकित कमरे में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। शाम को जब अंकित की बहन मानसी घर लौटी तो उसने भाई को फंदे से लटका देखा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई।