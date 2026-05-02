Kanpur News:सस्ते केमिकल का लालच पड़ा भारी: कारोबारी से 18 लाख की साइबर ठगी, मुकदमा दर्ज

इनवॉइस देखने के बाद विनीत ने पहले 12.74 लाख रुपये देने की बात कही। लेकिन ठगों ने दबाव बनाकर उनसे कुल 18.31 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पैसे मिलने के बाद भी आरोपियों ने केमिकल की डिलीवरी नहीं की। जब कारोबारी ने बार-बार फोन किया तो आरोपी टालमटोल करने लगे। बाद में उन्होंने इंदौर की एक दूसरी फर्म के नाम से 10,710 किलोग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भेजने की बात कही। इसकी कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई गई। लेकिन न तो कोई बिल्टी दिखाई गई और न ही माल कानपुर पहुंचा।ठगी का एहसास होने पर विनीत ने तुरंत साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी।