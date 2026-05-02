वर्दी में ‘सिंघम’ बने दरोगा की रील वायरल, कानपुर पुलिस की जांच तेज—क्या होगी कार्रवाई?

कानपुर में एक दरोगा की ‘सिंघम स्टाइल’ रील ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। खाकी वर्दी में फिल्मी अंदाज में बनाया गया यह वीडियो तेजी से वायरल होते ही पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई है। मामला फीलखाना थाना क्षेत्र की पटकापुर चौकी से जुड़ा है, जहां तैनात दरोगा की यह रील चर्चा का विषय बन गई है। अब विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका.कॉम नहीं करता है।