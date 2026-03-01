Kanpur News: बेकाबू स्कार्पियो एआरटीओ आवास में घुसी, खौफनाक हादसा CCTV में कैद

जानकारी के अनुसार विकास नगर निवासी राजेश राजपूत वर्तमान में मथुरा में एआरटीओ पद पर तैनात हैं। वह करीब दो वर्ष पहले कानपुर में तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी शीला राजपूत और दो बच्चे हैं। बताया गया कि शीला राजपूत शुक्रवार को मथुरा गई थीं और रविवार रात ही कानपुर स्थित आवास पर लौटी थीं।इसी दौरान रात करीब दो बजे तेज रफ्तार स्कार्पियो हॉर्न बजाते हुए एआरटीओ आवास के गार्ड रूम को तोड़ते हुए मुख्यद्वार से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गार्ड रूम का टीन शेड और गेट के पल्ले उड़कर काफी दूर जा गिरे। बताया गया कि हादसे से महज दो मिनट पहले गार्ड रायबरेली निवासी राम सुमेर पानी पीने के लिए आवास के भीतर चला गया था, जिससे वह बाल-बाल बच गया।