Kanpur News:’खेती के पैसे’ का झांसा देकर युवक को फंसाया, खाते में आए फर्जी रुपये, दो पर FIR

योगेश के पास एटीएम कार्ड नहीं था। इस पर आरोपितों ने उसे सुझाव दिया कि वह पैसे अपनी बहन के खाते में ट्रांसफर कर एटीएम से निकलवा ले। योगेश ने ऐसा ही किया। आरोप है कि इसके बाद विशाल और राज ने बहन का एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया और खुद ही खाते से पूरी रकम निकाल ली। कुछ दिन बाद अचानक योगेश का बैंक खाता संदिग्ध ट्रांजैक्शन के चलते होल्ड कर दिया गया। बैंक से सूचना मिलते ही उसके होश उड़ गए। योगेश को आशंका है कि आरोपितों ने साइबर फ्रॉड या किसी अन्य अपराध से जुड़ा पैसा उसके खाते में डलवाया, जिससे वह खुद भी कानूनी शिकंजे में फंस गया।