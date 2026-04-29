कानपुर देहात में भीषण हादसा: ईको-ऑटो की टक्कर में 4 साल की मासूम की मौत, 9 घायल

कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के रूरा तिराहा पर बुधवार एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। रसूलाबाद से कानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार ईको कार और शिवली से रसूलाबाद की तरफ आ रहे सवारी ऑटो की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो और कार में सवार 9 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह चकनाचूर हो गया और सड़क पर चीख-पुकार मच गई।