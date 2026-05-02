Kanpur News: सो रहे पति की गर्दन पर पत्नी ने चलाया ब्लेड, 20 दिन पहले पुलिस से बोला था- ‘मेरे साथ कुछ हो सकता है’

घटना के तुरंत बाद परिजन घायल सूरज को सीएचसी बिधनू लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। पुलिस ने भी अस्पताल पहुंचकर युवक का मेडिकल परीक्षण कराया है। इस संबंध में चौबेपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। युवक की गर्दन पर ब्लेड से हल्की खरोंच आई है, जो खतरे से बाहर है। फिलहाल तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।