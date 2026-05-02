Weather News:पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं से पूरे उत्तर भारत में बदला मिजाज, अगले 48 घंटे अहम

इस समय देश में तीन बड़ी मौसमी प्रणालियाँ एक साथ सक्रिय हैं। पहला, एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय है। इसी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक के मैदानी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हुआ है। दूसरा, देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में निचले वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। यह सिस्टम बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास केंद्रित है और लगातार नमी खींच रहा है। तीसरा, एक लंबी ट्रफ रेखा उत्तर-पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैली हुई है। यह ट्रफ बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में नमी लेकर आ रही है, जिसके कारण पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में तेज बारिश हो रही है।