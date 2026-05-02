Kanpur News:गुमशुदा युवक की हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे रची गई थी साजिश

17 अप्रैल 2026 को विष्णुचंद्र त्रिवेदी ने अपने 37 वर्षीय बेटे अंकित त्रिवेदी के लापता होने की सूचना चकेरी थाने में दी थी। अंकित बाराबंकी के सिधौरा ब्लॉक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत थे। 16 अप्रैल की शाम ड्यूटी से लौटते वक्त वह अचानक गायब हो गए। उनका मोबाइल बंद मिला और कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कुछ समय बाद उनकी स्विफ्ट डिजायर कार फतेहपुर जिले के हथगांव क्षेत्र में लावारिस हालत में बरामद हुई, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया।