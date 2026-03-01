17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तमिलनाडु चुनाव: मझे नयनतारा चाहिए, सरकार दिलाएगी? AIADMK सांसद की टिप्पणी पर बवाल

तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच AIADMK सांसद ने सरकार से ऐसी मांग कर दी, जिसके बाद बवाल मच गया है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Vinay Shakya

Mar 17, 2026

AIADMK leader CV Shanmugam controversial statement about actress Nayanthara

सीवी शनमुगम ने नयनतारा के लिए विवादित बयान दिया(Photo- IANS)

Tamil Nadu Assembly Elections: तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। तमिलनाडु में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच AIADMK नेता और राज्यसभा सांसद सीवी शनमुगम ने सरकार से ऐसी मांग कर दी, जिसके बाद पूरे राज्य में सियासी बवाल मच गया है। AIADMK नेता की विवादित टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार ने भी AIADMK नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल, AIADMK नेता सीवी शनमुगम ने साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस नयनतारा के लिए विवादित बयान दिया है।

AIADMK सांसद बोले- मुझे नयनतारा चाहिए

AIADMK नेता और राज्यसभा सांसद सीवी शनमुगम ने एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार के जनसंपर्क अभियान 'हमें अपना सपना बताओ' पर कटाक्ष किया। इस दौरान सीवी शनमुगम ने साउथ सिनेमा कि फेमस एक्ट्रेस नयनतारा के लिए विवादित बयान दिया। सीवी शनमुगम ने कहा- डॉ. अब्दुल कलाम ने सपने देखने को कहा था, लेकिन स्टालिन सरकार ने आगे बढ़कर कहा है 'अपना सपना बताओ'…मैं उसे पूरा करूंगा। अगर मैं कहूं कि मुझे नयनतारा चाहिए तो क्या स्टालिन मेरा सपना पूरा करेंगे? अगर कोई स्टालिन से नयनतारा से शादी कराने की मांग करेगा तो क्या वह पूरा करेंगे?

AIADMK सांसद के बयान पर बवाल

जनसभा में AIADMK सांसद सीवी शनमुगम की टिप्पणी से बवाल मच गया है। सीवी शनमुगम की इस टिप्पणी की DMK, CPM और अन्य दलों ने निंदा की है। राजनीतिक दलों ने AIADMK नेता की टिप्पणी को स्त्री-विरोधी और घृणित करार दिया है। DMK नेताओं ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा AIADMK नेता सीवी शनमुगम के खिलाफ सोशल मीडिया पर नयनतारा के फैंस #CV Shanmugam Apologise जैसे ट्रेंड चला रहे हैं।

स्टालिन के खिलाफ जनसभा में सीवी शनमुगम ने दिया विवादित बयान

तमिलनाडु के विलुप्पुरम में AIADMK ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान AIADMK ने आरोप लगाया कि DMK सरकार तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न और अन्य महिला अपराधों को रोकने में नाकाम रही है। इसी सभा में राज्यसभा सांसद सीवी शनमुगम ने एक्ट्रेस नयनतारा का जिक्र करके भद्दा कमेंट किया।

कौन हैं नयनतारा?

नयनतारा का मूल नाम डायना मरियम कुरियन है। वह साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस हैं। नयनतारा को फिल्मों में काम करने लिए अधिक फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में गिना जाता है। बेंगलुरु के एक मलयाली नस्रानी (सीरियन क्रिश्चियन) परिवार में जन्मीं नयनतारा ने 2003 में मलयालम फिल्म 'मनासीनक्करे' से डेब्यू किया था। उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में 80 से अधिक फिल्मों में काम किया है। नयनतारा चंद्रमुखी, घजिनी, बिल्ला, राजा रानी, नानुम राउडी धान, माया, कोलमवु कोकिला, अरम्म, विश्वासम और जवान जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Mar 2026 07:58 pm

Hindi News / National News / तमिलनाडु चुनाव: मझे नयनतारा चाहिए, सरकार दिलाएगी? AIADMK सांसद की टिप्पणी पर बवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शराब पीकर बाइक चलाने पर अनोखी सजा: कड़ी धूप में सजा भुगत रहा आरोपी

Traffic Rule Violation
राष्ट्रीय

केरल के रण के लिए कांग्रेस की ‘पहली ब्रिगेड’ तैयार! 55 उम्मीदवारों के नामों का एलान, देखें किसे मिला टिकट

Congress
राष्ट्रीय

LPG की जमाखोरी के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई, 12,000 छापों में 15,000 सिलेंडर जब्त

LPG Hoarding Action
राष्ट्रीय

‘समय बोलता नहीं, इंतजार करता है फिर उत्तर देता है’…TVK पर भड़के सुपरस्टार रजजनीकांत

Superstar rajinikanth
राष्ट्रीय

हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में घमासान! कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी

Ramkishan Gurjar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.