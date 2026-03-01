तमिलनाडु चुनाव: मझे नयनतारा चाहिए, सरकार दिलाएगी? AIADMK सांसद की टिप्पणी पर बवाल

Tamil Nadu Assembly Elections: तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। तमिलनाडु में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच AIADMK नेता और राज्यसभा सांसद सीवी शनमुगम ने सरकार से ऐसी मांग कर दी, जिसके बाद पूरे राज्य में सियासी बवाल मच गया है। AIADMK नेता की विवादित टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार ने भी AIADMK नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल, AIADMK नेता सीवी शनमुगम ने साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस नयनतारा के लिए विवादित बयान दिया है।