शराब पीकर बाइक चलाने पर अनोखी सजा: कड़ी धूप में सजा भुगत रहा आरोपी

Traffic Rule Violation: कभी आपने सुना है कि शराब पीकर बाइक चलाने पर किसी को जेल या जुर्माने की जगह सड़क किनारे खड़ा कर दिया जाए? कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। यहां एक युवक ने नशे में बाइक चलाई, लेकिन अदालत ने उसे पारंपरिक सजा देने के बजाय एक अलग ही तरीका अपनाया।