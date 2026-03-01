IMD ALERT! उत्तर भारत में 27,28,29 व 30 मार्च को गर्मी का सितम, 10 राज्यों में बारिश-ओले गिरने का अलर्ट जारी

Meteorological: देश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव (Meteorological Change) देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने अपने ताजा बुलेटिन (Weather Bulletin) में देश के मौसम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 27 मार्च से 29 मार्च 2026 के बीच उत्तर-पश्चिमी भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस दौरान मैदानी इलाकों में शुष्क हवाएं चलेंगी और तापमान (Temperature Rise) में तेजी से बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने 28 मार्च 2026 को दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में धूल भरी आंधी (Dust Storm) चलने की भी संभावना जताई है।