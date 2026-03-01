सेवा से पृथक हजारेश्वर के 103 कर्मचारियों का मामला फिर उछला, जांच शुरू



हजारेश्वर के 103 कर्मचारियों को म प्र सरकार के राज्यपाल द्वारा 30 जुलाई 2009 को सेवा से पृथक कर दिया था। पृथक कर्मचारियों ने न्यायालय की शरण ली जिसमें उनको राहत मिली। उसके बाद शासन द्वारा आदेश जारी किया कि सेवा से पृथक कर्मचारियों की सेवाएं न्यायालय के अधीन रहेंगी। जिसके उपरांत रिट पिटीशन क्रमांक 298/ 2009 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर दिनांक 6 सितंबर 2016 में 30 जुलाई 2009 के आदेश का पालन होने के कारण जिसमें शासन ने हाईकोर्ट ग्वालियर में 30 जुलाई 2009 के पालन होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसलिए खंडपीठ ग्वालियर ने यह उल्लेख करते हुए कि 30 जुलाई 2009 के आदेश का पालन हो सका है, प्रकरण शेष कुछ नहीं बचता है, इसलिए प्रकरण समाप्त किया जाता है। शिकायतकर्ता सिकरवार ने कहा है कि आयुक्त चंबल संभाग ने पूरे मामले को टीएल में ले लिया है।