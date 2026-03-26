भावांतर योजना: शुरू होने से पूर्व ही मंडी में सरसों की बंपर आबक



हर साल शासन सोसायटियों पर सरसों की खरीद करता था, उसके लिए समर्थन मूल्य पहले से ही निर्धारित रहता था लेकिन इस बार शासन ने भावांतर योजना लागू की है। इसमें ये था कि किसान सरसों मंडियों में ही बेचेगा लेकिन मंडी में जो भाव मिलेगा, उससे ऊपर की कीमत शासन किसानों के खाते में सीधे डालेगा लेकिन इसके लिए शासन ने 6200 रेट तय की है, अगर इससे नीचे का भाव मंडी में मिलता है तो उसके ऊपर की राशि शासन किसान के खाते में सीधे ट्रांसफर करेगा लेकिन शासन की इस योजना के शुरू होने से पहले ही हवा निकलती नजर आ रही है। किसानों का कहना हैं कृषि मंडी में 6500 से 6800 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है यानि भावांतर योजना में जो रेट तय की है, उससे कहीं अधिक किसानों को लाभ पहले से ही मिल रहा है फिर इस योजना का मतलब ही क्या है।