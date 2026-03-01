बेखौफ रेत माफिया, सीधे पुलिस जीप को मारी टक्कर, सिपाही घायल

जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 10 बजे चक्रपान का पुरा बरेथा में दिमनी पुलिस रेत कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी। प्वाइंट लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी रेत से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली आई जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने रोकने की जगह तेज रफ्तार में ट्रैक्टर-ट्रॉली से सीधे पुलिस जीप में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक रेत से भरे वाहन को लेकर वहां से भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके करीब 50 मीटर की दूरी पर चालक संतोष (25) पुत्र शिवनारायण परमार निवासी फतेह सिंह का पुरा मृगपुरा को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। खबर है कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी तब ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा जा सका लेकिन फायरिंग की पुलिस पुष्टि नहीं कर रही है।