मुरैना में अवैध रेत, गिट्टी और पत्थर से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़े



पुलिस के अनुसार थाना चिन्नौनी पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर हनुमान घटा के पास से अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए 01 आरोपी को मय 01 ट्रैक्टर-टॉली के पकडक़र चेक किया गया, तो उक्त टैक्टर की ट्रॉली में चम्बल का अवैध रेत भरा होना पाया गया। एक अन्य कार्रवाई के तहत थाना कैलारस पुलिस द्वारा

सबलगढ- कैलारस रोड से अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए 01 आरोपी को मय 01 ट्रैक्टर ट्रॉली के पकडक़र चेक किया गया, तो उक्त टैक्टर की ट्रॉली में अवैध रेत भरा होना पाया गया। वहीं थाना नूराबाद पुलिस द्वारा अवैध बोल्डर (पत्थरों) का परिवहन करते हुए नूराबाद चौराहे से 01 आरोपी को गिरफ्तार कर 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली कीमती करीबन 06 लाख के जब्त किए गए।