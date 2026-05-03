पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर 12.70 लाख ठगे, मामला दर्ज



स्टेशन रोड थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, बिजौली पुरा थाना माताबसैया निवासी सोनू उर्फ राम कुशवाह (30) ने बताया कि बीते 5 अप्रैल को महादेवपुरा थाना कैलारस हाल ब्रजधाम कॉलोनी अमवाह निवासी वीरेंद्र कुशवाह (26) उनके मकान में किराए पर रहने आया। करीब 20 अप्रैल को आरोपी ने सोनू को पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा-पाठ करवाने का झांसा दिया। सोनू के दो लड़कियां थीं, लडक़ा नहीं था, इसलिए वह वीरेंद्र के बहकावे में आ गया। सोनू ने 21 अप्रैल को वीरेंद्र को एक लाख रुपए दिए। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र ने देवीय शक्ति से परिवार को खतरा बताकर आठ लाख रुपए और मांगे। डरकर सोनू ने यह राशि भी दे दी। फिर 70 हजार रुपए अतिरिक्त दिए गए। इस तरह वीरेंद्र कुशवाह ने छल-कपट से सोनू से कुल 12 लाख 70 हजार रुपए हड़प लिए। बड़ोखर पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया। उप निरीक्षक शिवानी जादौन मामले की जांच कर रही हैं।