कृषि आदान व्यापारियों ने जिले भर में बंद रखीं दुकानें



संघ ने ज्ञापन में मुख्य रूप से उर्वरक निर्माता कंपनियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद के साथ गैर-अनुदानित उत्पादों की जबरन लिंकिंग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। 27 अप्रैल देशीव्यापी हड़ताल के तहत मुरैना में भी व्यापारी हड़ताल पर रहे। इसके साथ ही, खाद की डिलीवरी सीधे डीलर के बिक्री केंद्र तक सुनिश्चित करने और डीलर मार्जिन को बढ़ाकर कम से कम 8 प्रतिशत करने की भी मांग की गई है। अन्य मांगों में ग्रामीण खुदरा विक्रेताओं के लिए साथी पोर्टल को वैकल्पिक बनाना, अवैध बीजों की बिक्री पर प्रभावी रोक और सीलबंद पैकेजिंग में नमूना फेल होने पर विक्रेता को केवल गवाह मानने का प्रावधान शामिल है। मुरैना जिला खाद बीज दवाई विक्रेता संघ के संरक्षक अशोक महेश्वरी, सुधीर महेश्वरी और रामावतार खण्डेलवाल, अध्यक्ष बनवारी लाल कुशवाह, उपाध्यक्ष अमित गर्ग और कोषाध्यक्ष विनोद अग्रवाल ज्ञापन के समय मौजूद रहे।