सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे परीक्षा केन्द्र

शिक्षा विभाग ने द्वितीय अवसर की होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए केंद्रों की सूची तय कर दी है। जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 18 नए केंद्र शामिल हैं, जबकि 7 केंद्र पिछली परीक्षा में बनाए, वहीं रहेंगे।

नवनियुक्त केंद्रों में मुरैना शहर के अलावा जौरा, कैलारस, अंबाह, पोरसा, सबलगढ़, सुमावली, सिहोनिया, पहाडगढ़ और बानमोर जैसे विभिन्न कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय शामिल हैं। इन केंद्रों की सूची में शासकीय मल्टी परपज हायर सेकेंडरी एक्सीलेंस स्कूल मुरैना, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 मुरैना, शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरैना, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सुमावली और शासकीय बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जौरा आदि शामिल हैं।