खरीद केन्द्रों के हालात बदतर, न शुद्ध पानी हैं न छाव का इंतजाम

मुरैना. जिले में समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद के लिए 34 केन्द्र बनाए गए हैं। लेकिन केन्द्रों पर किसानों के लिए सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है। यहां न तो शीतल जल है और न छाया का प्रबंध किया गया है। शासन के ऐसे निर्देश हैं कि खरीद केन्द्रों पर किसानों को शीतल जल व छाया का प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाए लेकिन अधिकांश केन्द्रों पर सुविधाएं नहीं हैं। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तेज धूप के बीच खुले में किसान अपने गेंहू बेचने को मजबूर हैं।