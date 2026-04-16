क्षेत्र की प्रसिद्ध निरार माता मेला में उमड़े श्रद्धालु



पहाडगढ़़ क्षेत्र के जंगल में स्थित प्राचीन निरार माता मंदिर पर लगने वाला यह मेला छह दिनों तक चलेगा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से दशमी तक आयोजित इस मेले को लेकर प्रशासन और पंचायत स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जौरा, मुरैना, कैलारस और सबलगढ़ से निजी वाहनों के अलावा यात्री बसों का संचालन हो रहा है।