12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

मुरैना में वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या का आरोपी भाजपा नेता पवन तोमर गिरफ्तार

MP News: फरार होने की फिराक में था भाजपा नेता पवन तोमर, पुलिस ने तिराहे से पकड़ा, अब तक दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरा अभी भी फरार।

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Shailendra Sharma

Apr 12, 2026

forest guard harikesh gurjar murder bjp leader Pawan Singh Tomar arrested

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में 8 अप्रैल की सुबह वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी भाजपा नेता पवन सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। दिमनी पुलिस ने आरोपी पवन सिंह तोमर को रपट का पुरा तिराहे से उस समय गिरफ्तार किया है, जब यह कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने दो दिन पहले इस मामले में एक और आरोपी सोनू चौहान को गिरफ्तार किया था जबकि तीसरा आरोपी विनोद कोरी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

भाजपा नेता पवन तोमर गिरफ्तार

एएसपी सुरेन्द्र पाल ने बताया कि 8 अप्रैल की सुबह करीब साढ़े पांच बजे वनरक्षक हरिकेश गुर्जर को रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर हत्या कर दी थी। उक्त मामले में दिमनी पुलिस ने ट्रैक्टर चालक विनोद कोरी सहित भाजपा नेता पवन तोमर, सोनू चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने सोनू चौहान को दो दिन पूर्व गिरफ्तार कर लिया है। उसको सोमवार तक पुलिस रिमांड पर लिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक व भाजपा नेता पवन तोमर फरार थे, उनमें से पवन तोमर को रविवार की शाम सात बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके रिश्तेदारों के यहां अहमदाबाद, बैगलोर, धौलपुर सहित अन्य स्थानों पर दबिश दी गई है लेकिन भी तक आरोपी मिला नहीं है।

ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या

बता दें कि 8 अप्रैल की सुबह साढ़े पांच बजे वन विभाग का अमला इलाके में गश्त कर रहा था। इसी दौरान जिले के दिमनी थाना इलाके में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर जब वन विभाग के अमले का सामना रेत से भरे अवैध ट्रैक्टर-ट्रॉली ले जा रहे रेत माफिया से हुआ। रेत माफिया ने वन विभाग के दल को पीछे हटने की चेतावनी दी लेकिन वन रक्षक हरिकेश गुर्जर ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रैक्टर चालक को पकड़ने की कोशिश की तो ट्रैक्टर चालक ने तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी थी और कुचलते हुए फरार हो गया था। जांच के दौरान पुलिस को एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाते हुए नजर आया था जांच के बाद पुलिस ने वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या के मामले में ट्रैक्टर चालक विनोद कोरी सहित भाजपा नेता पवन तोमर, सोनू चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया था और सरगर्मी से उनकी तलाश में जुट गई थी।

ये भी पढ़ें

एमपी में सोनम-प्रियंका जैसी निकली रूबी, जानबूझकर गिराया था पर्स
भिंड
bhind

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 09:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मुरैना में वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या का आरोपी भाजपा नेता पवन तोमर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नील गाय के मांस को बेचने ले जाते एक शिकारी पकड़ा, तीन फरार

क्राइम

4 साल से भाजपा नेता चला रहा था मौत का ट्रैक्टर, गिरफ्तार

Morena Forest Guard Murder Case Update
मुरैना

मुरैना में धूं-धूंकर जली कार, बाइक में भी आग से हडक़ंप

मुरैना

रेत माफियाओं का आतंक, वन आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या

Sand Mafia
मुरैना

बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन ई रिक्शा व 38 बैटरी बरामद

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.