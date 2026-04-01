मुरैना में वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या का आरोपी भाजपा नेता पवन तोमर गिरफ्तार

बता दें कि 8 अप्रैल की सुबह साढ़े पांच बजे वन विभाग का अमला इलाके में गश्त कर रहा था। इसी दौरान जिले के दिमनी थाना इलाके में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर जब वन विभाग के अमले का सामना रेत से भरे अवैध ट्रैक्टर-ट्रॉली ले जा रहे रेत माफिया से हुआ। रेत माफिया ने वन विभाग के दल को पीछे हटने की चेतावनी दी लेकिन वन रक्षक हरिकेश गुर्जर ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रैक्टर चालक को पकड़ने की कोशिश की तो ट्रैक्टर चालक ने तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी थी और कुचलते हुए फरार हो गया था। जांच के दौरान पुलिस को एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाते हुए नजर आया था जांच के बाद पुलिस ने वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या के मामले में ट्रैक्टर चालक विनोद कोरी सहित भाजपा नेता पवन तोमर, सोनू चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया था और सरगर्मी से उनकी तलाश में जुट गई थी।