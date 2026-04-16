मुरैना में इस बार कमजोर रहा बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम

पोरसा की श्रुति तोमर ने हायरसेकेंडरी बोर्ड परीक्षा की कला समूह में पहला स्थान लाकर जिले को गौरान्वित किया है। श्रुति ने दूसरी बार इतिहास रचा है। इससे पूर्व वर्ष 2024 में हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में भी तृतीय स्थान पर आई थी। श्रुति का कहना हैं कि उसने कला संकाय इसलिए ली थी कि वह आगे तैयारी करके प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है। यहां बता दें कि वर्ष 2018 में पिता रविन्द्र तोमर की मौत के बाद भी उसी दिन माता सीता देवी की आकस्मिक मौत हो गई थी। माता-पिता के जाने के बाद दादा जय सिंह तोमर व दादी कमलेश तोमर के सानिध्य में पोरसा में पढकऱ इस वर्ष हायर सेकेंडरी परीक्षा में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करके परिवार का नाम रोशन किया। श्रुति ने विद्यार्थियों को कहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लक्ष्य बनाकर तैयारी करें तो सफलता कदम चूंमती है और कहा कि जरूरी नहीं हैं कि महानगर में ही शिक्षा ग्रहण करने से सफलता मिलती है, पोरसा जैसे छोटे कस्बे में भी शिक्षा के अपार रास्ते हैं व शर्त हैं मेहनत करें।