भीषण गर्मी में स्कूलों में नौनिहाल पानी को तरसे



जिले के 2020 शासकीय स्कूल एवं 937 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बोर कराकर मोटर डालना, प्लेटफॉर्म तैयार कर नल टोंटी लगाना और स्कूल छत पर दो टंकी रखकर उनसे नल लाइन का कनेक्शन करने का पीएचई विभाग ने ठेका दिया था। 1.25 लाख रुपए प्रति योजना के हिसाब से करीब 40 करोड़ की राशि खर्च हुई थी लेकिन उन योजनाओं में से 80 प्रतिशत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कहीं प्लेटफॉर्म टूट गया, कहीं नल-टोंटी तो कहीं टंकी के कनेक्शन नहीं हैं और कई स्कूलों में बोर ही नहीं कराए गए, पुराने हैडपंपों में मोटर डाल दी गई थी लेकिन अधिकारियों की सांठगांठ के चलते उनकी मॉनीटरिंग नहीं की गई और आज ये योजनाएं ठंप पड़ी हैं। करोड़ों रुपया बेकार चला गया। अब नए सिरे से शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के संस्था प्रभारियों से जानकारी ली तो पता चला है कि जिले के 2600 स्कूलों में से 1 हजार स्कूल ऐसे हैं जिनमें पेयजल की प्रोपर व्यवस्था नहीं हैं। सबसे पहाडगढ़़, जौरा, रामपुर, सबलगढ़, कैलारस के ग्रामीण अंचल के स्कूलों की हालत ज्यादा खराब है।