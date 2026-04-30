आदिवासियों को इलाज व शादी के लिए जमीन रखनी पड़ रही है गिरवी



पहाडगढ़़ के कोर्ट मौहल्ला के 60 परिवार जो खड़रिया पुरा से आकर बसे हैं। उन आदिवासी परिवारों से पत्रिका प्रतिनिधि ने बातचीत की तो उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। उनका कहना हैं कि वर्तमान में अंचल में कोई मजदूरी नहीं मिल रही इसलिए अपने अपने घरों पर बैठे हैं। बीमार व्यक्ति का इलाज या शादी बगैरह होता है तो साहूकारों से इसी शर्त पर पैसा मिलता है, जब तक पैसा वापस नहीं करोगे, तब तक आपकी जमीन व कार्ड पर मिलने वाले राशन का उपयोग वही करेंगे। इन दिनों पंचायतों में ज्यादातर काम मशीनों से हो रहा है इसलिए उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है इसलएि गांव से बाहर निकलकर मजदूरी करते हैं, जो पैसा कमाकर लाते हैं, उससे अपना राशन कार्ड व जमीन वापस लेते हैं, साहूकार बिना व्याज के वापस कर देते हैं। विडंबना यह है कि आदिवासियों के विकास को लेकर शासन व प्रशासन तमाम शिविर लगाता है और उनकी मदद का ढिढोरा पीटता है लेकिन उनही हालत में कोई सुधार नहीं हैं। कुछ एनजीओ भी आदिवासियों के नाम पर शासन से फंड कबाड़ते हैं लेकिन विकास कागजों में पूरा कर दिया जाता है। उनकी हालत आज भी माली है।