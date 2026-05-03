बेटियों की शादी में सामान देने के नाम पर लाखों की ठगी



शिकायत में बताया है कि गिरोह का सरगना सोनू कुशवाह उर्फ शशिकांत महाराज ने पहले छौंदा और फिर बड़ोखर में कार्यालय खोला। वहां उनके साथियों ने अफवाह फैला दी कि लड़कियों की शादी के लिए महाराज सामान दे रहे हैं। इसके लिए पहले 25 हजार रुपए लिए, जिसकी रसीद भी दी है। जो रसीद दी गई है, उस पर श्री श्री 1008 शिवनारायण शर्मा गोविंद गिरी आश्रम भारती नगर और बसैया वाली राज राजेश्वरी सेवा संगठन मुरैन मप्र की सील लगी है, इस नाम के न कोई संगठन हैं और कहीं कोई आश्रम हैं। उसके बाद सामान भाड़े के नाम पर 10 हजार रुपए प्रत्येक व्यक्ति से लिए। लेकिन कुछ लोगों की लडक़ी की शादी नजदीक आ गई और सामान नहीं आया तो वह थाने शिकायत लेकर पहुंचे।