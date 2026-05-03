MP के मुरैना कलेक्ट्रेट में लगी भीषण आग, कंप्यूटर-जरूरी फाइलें खाक, VIDEO

इस आगजनी की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसडीएम अश्विनी कुमार रावत अन्य अधिकारियों के साथ रात में कलेक्ट्रेट पहुंचे। एसडीएम ने मौके का निरीक्षण करने के बाद कहा कि नाईट स्टाफ की सतर्कता से बड़ा नुकसान हादसा टल गया। उन्होंने बताया कि आग पर तत्काल नियंत्रण पा लिया गया था और दमकल की टीम ने स्थिति को पूरी तरह सामान्य कर दिया। फिलहाल हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं, प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। यह पता लगाया जाएगा कि आखिर शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।