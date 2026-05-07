15 दिन बाद बंद हो जाएगा शिकारपुर फाटक, वैकल्पिक मार्ग की दरकार

मुरैना. शहर व ग्रामीण एरिया के लिए अतिमहत्वपूर्ण शिकारपुर रेलवे फाटक का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, इसके चलते दिन में कई बार जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। कंपनी का कहना हैं कि 15 दिन बाद शिकारपुर फाटक का रास्ता पूरी तरह बंद करना पड़ेगा, तब पुल निर्माण हो सकेगा। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक मार्ग नहीं निकाला गया तो लोगों को परेशानी होगी। शिकारपुर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए वर्ष 2023 में बाला भारती इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के नाम टेंडर हुआ था लेकिन समय पर जमीन एलॉटमेंट न होने के कारण बिना कार्य शुरू किए ही कंपनी अपना सामान समेटकर ले गए। अब एचएससीएल कंपनी को काम मिला है। काम शुरू कर दिया है। 47 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी के जिम्मेदारों का कहना हैं कि काम पूरा होने के बाद बजट कम बढ़ भी हो सकता है।