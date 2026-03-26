सडक़ निर्माण के चलते तीन महीने से बंद है सीवर लाइन, चेंबर चोक



सडक़ निर्माण के दौरान फैली अव्यवसथा के चलते गोपाल पुरा की करीब एक हजार आवादी परेशान हैं। चुंगी नाका वाली गली में सबसे बड़ी विसंगति ये रही कि सडक़ निर्माण कार्य शुरू हुआ नहीं, उससे काफी दिन पूर्व पूरी सडक़ खोदकर डाल दी। सडक़ की खुदाई के साथ पेयजल की लाइन, घरों के पाइप और सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, इसके चलते सडक़ पर पानी भरता रहा और निकलने तक की रास्ता नहीं रही। बीच में बारिश हो गई तो पूरी सडक़ पर जल भराव की स्थिति बनी, उससे भी लोग परेशान रहे। अब गली मे नहीं अतिक्रमण हटाया और सीवर लाइन व चेंबर दुरस्त कराए बिना ही सडक़ का निर्माण कराया जा रहा है। इसके चलते अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। रहवासियों ने आयुक्त नगर निगम से भी शिकायत की है लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की।