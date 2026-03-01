मुरैना में ट्रक ने बाइक में पीछे से मारी टक्कर, तीन की मौत

पुलिस के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर राजकुमार (21) पुत्र राजेन्द्र वर्मा निवासी घुघुवा थाना बरुआ सागर जिला झांसी उप्र, अपने दोस्त प्रदीप वर्मा निवासी कुडऱी थाना गरौठा जिला झांसी उप्र एवं दूसरी मोटरसाइकिल पर अरुण (22) पुत्र शिवराज प्रजापति निवासी रमहुआ थाना सिरौल ग्वालियर, शिवम (17) पुत्र महेन्द्र वर्मा निवासी रानीपुर थाना मऊरानीपुर जिला झांसी, विशाल (18) पुत्र भागीरथ वर्मा निवासी बसारी थाना मऊरानीपुर झांसी उ प्र सवार होकर मंगलवार की रात को ग्वालियर से कैलादेवी माता के दर्शन करने करौली राजस्थान जा रहे थे। रात करीबन 12.30 बजे मुरैना में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आसन नदी छौंदा पुल पर पहुंचे तभी पीछे से आ रहे ट्रक के चालक गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार अरुण प्रजापति व विशाल वर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। गंभीर रूप से घायल शिवम वर्मा को इलाज के लिए एम्बूलेंस से जिला अस्पताल मुरैना ले गए, जिसकी इलाज के दौरान कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। तीनो के शव रात में डैड हाउस मुरैना में रखवाए गए। बुधवार की सुबह परिजन के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। शव परिजन को सौंप दिए। परिजन शव लेकर अपने घर को रवाना हो गए। पुलिस ने फरियादी राजकुमार वर्मा की रिपोर्ट पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।