महिलाओं ने सराफे की दुकान से 3.50 ग्राम सोना किया पार



जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम छह बजे तीन महिलाएं झंडा चौक स्थित अक्सा ज्वैलर्स पर पहुंची और दुकानदार से बोली कि बच्चों के सोने के पेंडल दिखा दो। दुकानदार ने पेंडल रखे पैकेट का कांटे से वजन किया और महिलाओं को पैकेट दिया। महिलाओं ने पैकेट में रखे पेंडल देखे और फिर वापस कर दिए। जब दुकानदार अजुरुद्दीन ने पैकेट को तौला तो उसका वजन 35 ग्राम ही हुआ यानि कि उसमें 3.50 ग्राम वजन का सोना गायब था। जब महिलाओं से पूछा तो उन्होंने अपने पास होने से साफ इंकार कर दिया। दुकानदार ने पड़ौस की महिला को बुलाकर सर्चिंग कराई तो महिलाओं के पास सोना नहीं निकला। तब दुकानदार ने पुलिस 112 डायल वाहन को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला पुलिस से तलाश करवाई तो एक महिला के पर्स में 3.50 ग्राम सोना रखा मिला। उसके बाद पुलिस महिलाओं को सिटी कोतवाली थाने ले गई। थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने बताया कि महिलाओं से पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने कब और कौन सी वारदात को अंजाम दिया।