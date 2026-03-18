ट्रक की टक्कर से युवक की मौत पर दो घंटे जाम रहा हाईवे



जानकारी के अनुसार तीन युवक दो मोटरसाइकिलों से छत्तरपुर से दिल्ली जा रहे थे। मुरैना में क्वारी पुल पर पहुंचे ही थे तभी पीछे से अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे दोनों बाइक सवार सडक़ पर गिर गए। एक बाइक सवार अजय (30) पुत्र लच्छी अहरिवार निवासी नौगांव छतरपुर मप्र के सिर के ऊपर ट्रक का पहिया निकल गया, जिससे उसके चिथड़े- चिथड़े उड़ गए। जबकि दूसरी बाइक पर सवार दो लोगों में से बजाज (21) पुत्र जमुनादास निवासी पठारी, महोवा उप्र को मामूली चोट आई है। एक्सीडेंट के बाद करीब सवा छह बजे कुछ राहगीरों ने मोटरसाइकिल बीच सडक़ पर डाल दीं, जिससे जाम लग गया। उधर वाहनों ने दूसरी साइड से निकालने का प्रयास किया तो उधर भी जाम लग गया। जाम इतना लंबा था कि मुरैना अंबाह बाईपास से लेकर सिकरौदा नहर तक दोनों तरफ जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी व बाइकों को वहां से उठाया तब सवा आठ बजे जाम खुल सका।