समझौते के बाद न्यायालय से बाहर निकले मां-बेटे की पिटाई, घायल

पुलिस के अनुसार सचिन पुत्र नरेश कुमार राठौर निवासी भुआ पुरा अंबाह हाल धर्मपुर देहरादून उत्तराखंड की 6 वर्ष पूर्व नायकपुरा जिला मुरैना की निवासी चांदनी राठौर के साथ शादी हुई थी। सचिन के 2 लडक़े हंै। उसका काफी समय से पत्नी से विवाद चल रहा था। 16 माह से सचिन की पत्नी चांदनी अपने मायके नायकपुरा में रह रही थी। चांदनी ने थाना सरायछोला सचिन तथा उसकी मां गीता राठौर के खिलाफ एफआईआर कराई थी जिसका गुरुवार को चालान पेश करवाने सचिन अपनी मां के साथ जिला न्यायालय मुरैना आया था।