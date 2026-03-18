कृषि मंडी के कांटे पर कम तौल को लेकर किसानों ने किया हंगामा



किसानों का फसल चोरी न हो, इसलिए शासन ने कृषि उपज मंडी परिसर में तीन तौल कांटे लगवाए गए थे लेकिन तौल कांटों पर ही चोरी होगी तो फिर किसान कहां जाए। यूं तो शिकायत सभी कांटों पर हैं लेकिन मंडी कार्यालय के पास स्थित पुराने कांटे की शिकायत ज्यादा मिल रही हैं। सोमवार को मामला इसलिए पकड़ में आ गया कि कैमरा के किसान रामकेश गुर्जर ने अपनी ट्रॉली की सरसों की तौल पहले मंडी से बाहर प्राइवेट कांटे कराई, जहां ट्रॉली का वजन 6095 किग्रा था, उसके बाद मंडी के कांटे पर सरसों तुलवाई तो वही वजन 6020 किग्रा हुआ। अर्थात 75 किलो वजन कम बैठा। इसको लेकर किसान भडक़ गए और उन्होंने कांटे पर हंगामा कर दिया। कांटा संचालक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए जो सरसों कम हुई, उसकी राशि किसान को वापस की, तब मामला शांत हो सका। विडंवना इस बात की है कि जिस तौल कांटे पर विवाद हुआ, वह मंडी कार्यालय के पास ही है लेकिन मंडी प्रशासन का कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसा ही एक मामला दो दिन पूर्व मंडी में आया था, जहां गोपाल पुरा किसान राम सिंह की सरसों कम तौल हुई तो विवाद की स्थिति बनी लेकिन बाद में अन्य किसानों ने विरोध किया तो तौल कांटा संचालक ने दोबारा तौलकर किसान को संंतुष्ट कर दिया और मामला निपट गया। तौल को लेकर रोजाना एक दो विवाद तो होते रहते हैं।