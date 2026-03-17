चार करोड़ से बनाई ऐसी सड़क़, डामर सुबह होते ही निकला

ग्रामीणों ने पहले तो उस सडक़ का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया और सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सडक़ पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि अगर ठेकेदार गांव पहुंच जाता तो विवाद भी हो सकता था। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि बमुश्किल सडक़ का निर्माण हो सका है। ऐसे में इस पर घटिया निर्माण होने से यह सडक़ एक बारिश भी झेल नहीं पाएगी।