महाराष्ट्र: पूर्व कलेक्टर IAS अविनाश पाठक गिरफ्तार, 241 करोड़ के भूमि मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई

इस मामले को लेकर बीड जिले के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में 10 लोगों के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर अविनाश पाठक का नाम भी शामिल था। अधिकारियों के मुताबिक, 2013 बैच के आईएएस अधिकारी पाठक को बीड पुलिस की एसआईटी ने लातूर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी लातूर पुलिस की मदद से गुरुवार सुबह हट्टे नगर स्थित उनके आवास से की गई।