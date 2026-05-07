महाराष्ट्र में भाषा विवाद: मनसे और उद्धव सेना के विरोध के बाद अधिकारियों की हिंदी परीक्षा टली

जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षा की व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य बनने से पहले की है। इसे तत्कालीन बॉम्बे सरकार ने 1951 में लागू किया था। 1 सितंबर 1951 के सरकारी प्रस्ताव के तहत सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति के तीन वर्षों के भीतर मान्यता प्राप्त हिंदी परीक्षा पास करना अनिवार्य था। ऐसा न करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है और नए कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।