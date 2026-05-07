महाराष्ट्र: धूल भरे तूफान में फंसा डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का हेलिकॉप्टर, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Thane Dust Storm: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलिकॉप्टर (Eknath Shinde Helicopter Emergency Landing) को गुरुवार को मुंबई के करीब अचानक आए धूल भरे तूफान का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं और खराब विजिबिलिटी के चलते हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि एकनाथ शिंदे समेत हेलिकॉप्टर में सवार सभी 8 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।