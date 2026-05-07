महाराष्ट्र की ‘लुटेरी दुल्हन’ का सनसनीखेज खुलासा, 9 शादियां करने के बाद बोली- मैं मजबूर थी

महाराष्ट्र के बीड जिले में ग्रामीण युवकों को शादी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में अब बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। इस मामले की मुख्य आरोपी 'लुटेरी दुल्हन' का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें उसने दावा किया है कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर लोगों को नहीं ठगा है, बल्कि चार लोगों ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उससे यह सब जबरन करवाया है। युवती के इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है।