महाराष्ट्र: स्कूल से कॉलेज तक सब सहा! पड़ोसी ने अश्लील वीडियो बनाकर 10 साल तक छात्रा से की हैवानियत

महाराष्ट्र के जालना जिले से कथित ‘लव जिहाद’ का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भोकरदन तालुका के एक गांव की 25 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि साल 2016 से 2026 तक उसके साथ लगातार दुष्कर्म और मानसिक प्रताड़ना की गई। पीड़िता का आरोप है कि उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया गया, कुरान पढ़ाई गई और बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया।