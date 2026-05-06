जज अमन शर्मा के आत्महत्या वाले दिन क्या हुआ था? पूरे मामले में आया नया मोड़

दिल्ली में तैनात 30 वर्षीय जज अमन कुमार शर्मा की आत्महत्या के मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि अमन लंबे समय से अपने वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव में था। पत्नी से घरेलू विवाद के चलते ही उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया है। आरोप है कि जिस समय अमन ने खुदकुशी की, उस समय पत्नी स्वाति मलिक (Swati Malik) घर पर ही मौजूद थी। लेकिन पति को रोकने के बजाय बच्चों के साथ घर से चली गई। तब तक अमन के पिता भी पहुंच चुके थे। फिलहाल, परिवार की शिकायत पर दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।