केजरीवाल के बहिष्कार के बाद भी नहीं रुकेगी कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट ने अपनाया नया रास्ता

Excise Policy Case: दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा का बड़ा केंद्र बना हुआ है। इस केस में अरविंद केजरीवाल ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और इसी कड़ी में स्वर्ण कांता शर्मा पर भी संदेह जताया था। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी साफ कर दिया था कि वे न तो अदालत में पेश होंगे और न ही अपनी तरफ से कोई वकील भेजेंगे। उनके इस फैसले ने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के कोर्ट में पेश न होने और वकील न भेजने के फैसले पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया।