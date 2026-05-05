‘हमें रावण नहीं बनना चाहिए’: TMC दफ्तरों पर हमलों के बीच BJP कार्यकर्ताओं को नसीहत

दिन में पहले कूच बिहार में भी तनाव भड़क उठा, जहां मतगणना केंद्र के बाहर दीनहाटा टाउन ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष बिशु धर पर कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हमला कर दिया। बिशु ने मीडिया से बात करते हुए अपने दृढ़ रुख को बरकरार रखा और कहा कि हम तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे पता था कि वे मुझ पर हमला करेंगे, फिर भी मैं अंदर गया। यही भाजपा की संस्कृति है।