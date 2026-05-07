बॉडीगार्ड के पुराने डिलीटेड पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, थलपति विजय और तृषा कृष्णन की अफवाहों ने पकड़ा जोर, वीडियो वायरल

तो वहीं, थलपति विजय ने भी हाल ही में तृशा को "प्रिंसेस कुंदवई" कहकर अभिवादन किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि जब वे दोनों किसी समारोह में साथ होते हैं, तो तृशा हमेशा खास अंदाज में उन्हें हैलो करती हैं, जो अक्सर सबका ध्यान खींचती है। ये बात दोनों के बीच के मजबूत रिश्ते को दर्शाती है। हालांकि पिछलें दिनों, विजय के बॉडीगार्ड के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक नोट भी चर्चा में रहा, जिसमें कहा था कि सभी अफवाहों से ऊपर उठने का समय है। हालांकि, ये पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया गया। इससे जाहिर होता है कि दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही अटकलों से दूर रहना चाहते हैं।