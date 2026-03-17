हाइवों के ढाबों पर पनप रहे अपराध, बिक रहा गोमांस

पूर्व में भी जारह गांव में रकू खांन पुत्र राशिद खांन, सोनू खांन उर्फ सोनू नट नागर एवं उसकी पत्नी मदीना उर्फ लाली एवं टेक मोगिया निवासी जारह द्वारा नीलगाय के मांस को एकत्रित कर इन अवैध रूप से संचालित मेवाती ढाबों पर सप्लाई किया गया है, इनको जिलाबदर किया जाए एवं उनके घरों को बुल्डोजर द्वारा तोड़ा जाए तथा उक्त लोगों के द्वारा अवैध रूप से फर्जी ’आधार कार्ड एवं पहचान दस्तावेज तैयार कर आपराधिक गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है।