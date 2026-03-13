LPG Gas: गैस सिलेंडर की किल्लत से महंगी हुई रोटी और पानी की बोतल, मिड-डे मील पर भी संकट

MP News: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध (Israel-Iran War) के बीच रसोई गैस की किल्लत (LPG Gas Shortage) गंभीर होती जा रही है। पहले व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी। इसके चलते होटलों पर रोटियों का भाव 10 रुपए से बढ़ाकर 12 से 15 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं सड़क बनाने में प्रयुक्त होने वाला डामर और प्लास्टिक बोतल बनाने वाला मटेरियल के दाम भी दोगुने बढ़ गए हैं। जिससे पैकिंग ड्रिकिंग वाटर की कीमत में भी 100 रुपए तक उछाल आया है।