एमडीएम: मुरैना में माफिया व अधिकारियों का गठबंधन, हो रही मनमानी



पहाडगढ़़ विकासख्ंड के जनशिक्षक माताशरण त्यागी ने फरवरी माह में शासकीय प्राथमिक स्कूल बदरपुरा का निरीक्षण किया था। चूंकि निरीक्षण सोमवार को किया था, उस दिन मीनु के अनुसार बच्चों को तुअर दाल एवं काबुली चना के साथ आलू की सब्जी देनी थी। लेकिन स्कूल में मठा के आलू व रोटी वितरित होती मिली। इसी तरह शासकीय स्कूल बरसैनी, कटैला पुरा, ल्हौरी के पुरा में एमडीएम में अनियमिताएं पाई गई। जिसकी रिपोर्ट बनाकर सीएसी (जनशिक्षक) माताशरण त्यागी ने पहाडगढ़़ बीआरसी को कार्रवाई के लिए भेजा गया। बीआरसी ने समूह संचालक के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए उल्टे जन शिक्षक से ही स्पष्टीकरण मांगा है।