नाला अवरुद्ध होने पर हाउसिंग बोर्ड की सडक़ों पर भरा पानी



जानकारी के अनुसार न्यू कलेक्ट्रेट के बगल से न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मुख्य द्वार का नाला जाम होने से नेशनल हाईवे से लेकर कॉलोनी के चौराहे की ओर करीब 300 मीटर की दूरी तक सडक़ पर पानी भर रहा है। इसी तरह जौरा रोड मां- बेटी चौराहे से न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के चौराहे तक मकान वालों ने नाले के ऊपर मकान, बाउंड्री, टीनशेड बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। जिसके चलते नाले की प्रोपर सफाई नहीं हो पा रही है, नाला पूरी तरह जाम होने से के एस महाविद्यालय के पीछे करीब 200 मीटर तक सडक़ पर जल भराव हो रहा है, जिसके चलते रहवासियों को परेशानी हो रही है। ये दोनों ही सडक़ें कॉलोनी के मुख्य मार्ग हैं, जिनसे रोजाना हजारों लोगों को आवागमन रहता है। वहीं बस्ती के बीच गंदा पानी भरने से लोग असहज महसूस कर रहे हैं।