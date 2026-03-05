पोरसा चौराहे पर 108 एम्बुलेंस में सवारियां भरते कर्मचारी, वीडियो वायरल



स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस सेवा का उद्देश्य सडक़ दुर्घटनाओं, प्रसव पीड़ा, हार्ट अटैक या अन्य आपात स्थितियों में तत्काल राहत पहुंचाना है, वही सेवा यदि सवारी वाहन की तरह उपयोग होने लगे तो गंभीर मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। इस सेवा का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए निर्धारित है। किसी भी प्रकार से सवारी ढोना नियमों के विपरीत माना जाता है। 20 किलोमीटर में दो घंटे आखिर देरी कहां

नगर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में एम्बुलेंस को दो घंटे तक का समय लग जाता है। जब मरीजों के परिजन 108 पर कॉल करते हैं तो उन्हें रास्ते में है कहकर आश्वस्त किया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस देर से पहुंचती है। अब पोरसा चौराहे की यह तस्वीर सामने आने के बाद देरी के कारणों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोगों ने यह भी पूछा कि क्या यह सुविधा सभी जरूरतमंदों के लिए समान रूप से उपलब्ध है या फिर केवल विशेष लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि एम्बुलेंस का दुरुपयोग हो रहा है तो यह व्यवस्था पर गंभीर चोट है।