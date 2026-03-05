मुरैना में जिन स्कूलों के पास बिल्डिंग है न बिजली, वहां भेजे इंटरेक्टिव पैनल

शासन द्वारा पैनल भेजने से पूर्व जिला मुख्यालय से उन स्कूलों की सूची मांगी गई जिनमें पैनल लगने हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सूची भेजने से पूर्व यह सत्यापन नहीं किया कि जिन स्कूलों की सूची तैयार की है, उनकी बिल्डिंग और उनमें लाइट की व्यवस्था है कि नहीं। इसलिए अब सप्लायर को परेशानी हो रही है। कुछ स्कूलों में संस्था प्रभारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। संस्था प्रभारियों ने यह बात रखी भी है कि हमारे पास तो बिल्डिंग व लाइट नहीं हैं फिर इस पैनल का क्या होगा। कुछ स्कूलों से गाड़ी वापस भी हुई है।